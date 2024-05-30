В Коми выявили лучших спортсменов среди студентов техникумов и колледжей

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Соревнования прошли в двадцати образовательных учреждениях по всей Республике Коми, собрав свыше 1500 участвующих студентов. На этой неделе в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже им. И.А. Куратова, состоялось торжественное закрытие 17-ой республиканской спартакиады, организованной для студентов профессиональных учебных заведений Республики Коми за 2023-2024 учебный год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки региона.

В рамках спартакиады, которая длилась весь учебный год, студенты мерились силами в различных видах спорта. Среди них были легкая атлетика, настольный теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, бадминтон, плавание, лыжные гонки, а также мини-футбол.

Учитывая внушительное количество спортсменов, участники были поделены на три группы по географическому признаку: Воркутинская, Ухтинская и Сыктывкарская (разделенная на три подзоны). После зональных предварительных этапов были определены победители спартакиады. Наивысший пьедестал оказалась занята командой Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова. За ними следуют спортсмены Коми республиканского агропромышленного техникума им. Н.В. Оплеснина, и команда Сыктывкарского медицинского колледжа им. И.П. Морозова.