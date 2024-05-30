Мужчина из Сосногорска хотел заработать на инвестициях, но лишился около 5 млн рублей
- 13:00 30 мая
- 0+
- Белла Лебедева
В отделение полиции города Сосногорск обратился мужчина, попытался заработать средства на биржевых инвестициях, но в итоге лишившийся около пяти миллионов рублей.
Житель 1972 года рождения поделился с сотрудниками правоохранительных органов, что в начале мая он обратил внимание на рекламу одной из биржевых площадок в интернете и решил изучить предложение более подробно, перейдя по указанной в объявлении ссылке и оставив заявку на регистрацию.
В ходе дальнейшего общения с человеком, представившимся сотрудником трейдинговой компании по телефону, мужчине были разъяснены условия и принципы работы на бирже, после чего ему было предложено установить мобильное приложение для торговли. Потерпевший последовал инструкциям, внёс некоторую сумму денежных средств на свой электронный кошелек и даже успел взять кредиты на себя и одну из своих знакомых, чтобы перевести эти деньги на счет, указанный мошенниками.
Однако, после некоторого времени ведения "торговли", доступ к его личному кабинету на указанной платформе был заблокирован, и связаться с предполагаемым "специалистом" стало невозможно. В результате, мужчина обратился за помощью в полицию. В настоящее время по указанному факту мошенничества возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.