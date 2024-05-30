Мужчина из Сосногорска хотел заработать на инвестициях, но лишился около 5 млн рублей

В отделение полиции города Сосногорск обратился мужчина, попытался заработать средства на биржевых инвестициях, но в итоге лишившийся около пяти миллионов рублей.

Житель 1972 года рождения поделился с сотрудниками правоохранительных органов, что в начале мая он обратил внимание на рекламу одной из биржевых площадок в интернете и решил изучить предложение более подробно, перейдя по указанной в объявлении ссылке и оставив заявку на регистрацию.