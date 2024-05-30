В Прилузье водитель на иномарке сбил лося
- 15:00 30 мая
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- Белла Лебедева
В Прилузском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с лосем.
Утром 29 мая на шоссе "Вятка", возле поворота на поселок Бедьвож, произошло столкновение между автомобилем Kia Sportage и лосем. В результате инцидента животное скончалось на месте, в то время как водитель автомобиля остался невредим. На место происшествия прибыла команда Прилузского аварийно-спасательного отряда Спас-Коми для оказания необходимой помощи.
Государственная инспекция по безопасности дорожного движения обращается к всем участникам дорожного движения с настоятельной просьбой соблюдать установленные правила и быть особенно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами.
Важно помнить о необходимости учитывать текущие дорожные условия и предпринимать маневры только при уверенности в полной безопасности как для себя, так и для других участников дорожного движения.