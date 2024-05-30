С 1 июня в Коми будут по-новому учитывать алименты при назначении единого пособия
- 11:40 30 мая
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- Белла Лебедева
Начиная с первого июня 2024 года, начнут действовать обновленные процедуры присуждения общей социальной помощи, особенно в аспекте, касающемся учета алиментов в доходах семей.
Это изменение преимущественно затрагивает тех, кто в заявке на пособие указывает, что является разведенным. Об этом сообщает пресс-центр Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми.
В контексте этих изменений, для родителей, получивших официальное разрешение на развод и имеющих судебное постановление о выплатах алиментов, будет учитываться сумма алиментов, заявленная в соответствующих документах. В том случае, когда выплата алиментов контролируется через исполнительное производство, информация о сумме алиментов будет предоставлена Пенсионным фондом от Службы судебных приставов.
Для тех случаев, когда судебное решение о назначении алиментов отсутствует, например, когда родители достигли устной договоренности или запечатлели свое соглашение через нотариуса, для оценки финансового положения семьи учитывается указанная сумма, соответственно, на основе заявления или нотариального акта. Однако, если официального судебного отметки нет, сумма алиментов, которая будет включена в общий доход семьи, не может быть ниже четверти минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка, трети МРОТ на двух детей и половины МРОТ при наличии трех и более детей.