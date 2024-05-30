С 1 июня в Коми будут по-новому учитывать алименты при назначении единого пособия

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Начиная с первого июня 2024 года, начнут действовать обновленные процедуры присуждения общей социальной помощи, особенно в аспекте, касающемся учета алиментов в доходах семей. Это изменение преимущественно затрагивает тех, кто в заявке на пособие указывает, что является разведенным. Об этом сообщает пресс-центр Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми.

В контексте этих изменений, для родителей, получивших официальное разрешение на развод и имеющих судебное постановление о выплатах алиментов, будет учитываться сумма алиментов, заявленная в соответствующих документах. В том случае, когда выплата алиментов контролируется через исполнительное производство, информация о сумме алиментов будет предоставлена Пенсионным фондом от Службы судебных приставов.