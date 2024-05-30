Злостный нарушитель ПДД устроил ДТП в Сыктывкаре
- 09:00 30 мая
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- Белла Лебедева
Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией Коми и опубликованной на портале БНК, авария случилась примерно в 13:15 на улице Старовского.
В Сыктывкаре 29 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля: Lada Priora и ВАЗ-2114.
Инцидент произошел, когда 18-летний водитель Lada Priora, двигавшийся в направлении дома №20, при попытке повернуть во двор не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2114. В результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗа, которая получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Несмотря на серьезность травм, девушка не была госпитализирована.
Водитель Lada Priora, который управляет автомобилем с 2022 года, известен своими многочисленными нарушениями правил дорожного движения. Как выяснилось, это столкновение стало для него 86-м нарушением правил дорожного движения. Только в течение последнего года он был привлечен к административной ответственности 55 раз за подобные инциденты.
Это событие вызывает серьезные вопросы о мерах, которые необходимо принимать для усиления дорожной безопасности и контроля за поведением водителей, склонных к нарушениям.