Злостный нарушитель ПДД устроил ДТП в Сыктывкаре

Фото Госавтоинспекции по Коми

Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией Коми и опубликованной на портале БНК, авария случилась примерно в 13:15 на улице Старовского. В Сыктывкаре 29 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля: Lada Priora и ВАЗ-2114.

Инцидент произошел, когда 18-летний водитель Lada Priora, двигавшийся в направлении дома №20, при попытке повернуть во двор не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2114. В результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗа, которая получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Несмотря на серьезность травм, девушка не была госпитализирована.

Водитель Lada Priora, который управляет автомобилем с 2022 года, известен своими многочисленными нарушениями правил дорожного движения. Как выяснилось, это столкновение стало для него 86-м нарушением правил дорожного движения. Только в течение последнего года он был привлечен к административной ответственности 55 раз за подобные инциденты.