У эжвинцев больше нет повода бросать мусор на улицы
- 08:44 30 мая
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- Дарья Шучалина
Эжвинцы с сегодняшнего дня лишились повода мусорить на улицах своего района. В этой части столицы Коми на период теплого времени года решен вопрос с важными объектами в рамках благоустройства городской среды.
Речь об урнах. За их установку на территории Эжвы отвечает ЭМУП "Жилкомхоз". Бригады рабочих взяли со своих складов хранившиеся там в снежный сезон урны и расставили их на тех пешеходных зонах, где концентрируется максимальный поток людей.
- Урны у нас традиционного оранжевого цвета. Они заметны издалека, так что жители и гости Эжвы смогут утилизировать мелкие отходы цивилизованно, чтобы не создавать несанкционированные свалки, - отметили "Про Городу" на предприятии.
И заодно напомнили, что складировать в урны на улицах допустимо только малогабаритные ТКО, соответствующие емкости этих объектов.
- К сожалению, время от времени в прошлом году мы фиксировали заполнение уличных урн сверх их максимальной емкости, - рассказали "Про Городу" в регцентре "ЖКХ Контроль" по Коми. – В частности, недобросовестные жители столицы Коми "впихивали" в них домашние пакеты с бытовыми пищевыми и прочими отходами, чего делать не следует.
В центре напомнили, что для этих целей предназначены совсем иного размера емкости – это баки на контейнерных площадках придомовых, дворовых и общественных территорий.
Кроме того в общественной структуре призвали читателей "Про Города" помнить, что любой мусор не только портит внешний вид нашего города, но и оказывает негативное влияние на окружающую среду, в частности, повреждая структуру и экологию почвенного покрова, поскольку многие виды ТКО, выброшенные вне полигона, разлагаются в земле от нескольких недель до… нескольких веков (особенно пластик – самый ныне популярный вид тары).