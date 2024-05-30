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У эжвинцев больше нет повода бросать мусор на улицы

У эжвинцев больше нет повода бросать мусор на улицыФото "Жилкомхоза"

Эжвинцы с сегодняшнего дня лишились повода мусорить на улицах своего района. В этой части столицы Коми на период теплого времени года решен вопрос с важными объектами  в рамках благоустройства городской среды.

Речь об урнах. За их установку на территории Эжвы отвечает ЭМУП "Жилкомхоз". Бригады рабочих взяли со своих складов хранившиеся там в снежный сезон урны и расставили их на тех пешеходных зонах, где концентрируется максимальный поток людей.

- Урны у нас традиционного оранжевого цвета. Они заметны издалека, так что жители и гости Эжвы смогут утилизировать мелкие отходы цивилизованно, чтобы не создавать несанкционированные свалки, - отметили "Про Городу" на предприятии.

И заодно напомнили, что складировать в урны на улицах допустимо только малогабаритные ТКО, соответствующие емкости этих объектов.

- К сожалению, время от времени в прошлом году мы фиксировали заполнение уличных урн сверх их максимальной емкости, - рассказали "Про Городу" в регцентре "ЖКХ Контроль" по Коми. – В частности, недобросовестные жители столицы Коми "впихивали" в них домашние пакеты с бытовыми пищевыми и прочими отходами, чего делать не следует. 

В центре напомнили, что для этих целей предназначены совсем иного размера емкости – это баки на контейнерных площадках придомовых, дворовых и общественных территорий.

Кроме того в общественной структуре призвали читателей "Про Города" помнить, что любой мусор не только портит внешний вид нашего города, но и оказывает негативное влияние на окружающую среду, в частности, повреждая структуру и экологию почвенного покрова, поскольку многие виды ТКО, выброшенные вне полигона, разлагаются в земле от нескольких недель до… нескольких веков (особенно пластик – самый ныне популярный вид тары).

Дарья ШУЧАЛИНА
 

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