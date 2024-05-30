У эжвинцев больше нет повода бросать мусор на улицы

Эжвинцы с сегодняшнего дня лишились повода мусорить на улицах своего района. В этой части столицы Коми на период теплого времени года решен вопрос с важными объектами в рамках благоустройства городской среды.

Речь об урнах. За их установку на территории Эжвы отвечает ЭМУП "Жилкомхоз". Бригады рабочих взяли со своих складов хранившиеся там в снежный сезон урны и расставили их на тех пешеходных зонах, где концентрируется максимальный поток людей.

- Урны у нас традиционного оранжевого цвета. Они заметны издалека, так что жители и гости Эжвы смогут утилизировать мелкие отходы цивилизованно, чтобы не создавать несанкционированные свалки, - отметили "Про Городу" на предприятии.

И заодно напомнили, что складировать в урны на улицах допустимо только малогабаритные ТКО, соответствующие емкости этих объектов.