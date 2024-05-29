Сыктывкарская студентка вытащила из пожара детей и собаку
- 23:55 29 мая
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- Олег Помидоров
29 мая в СГУ имени Питирима Сорокина наградили храбрую студентку Александру Антоненко.
Летом 2023 года девушка вернулась на каникулы из Сыктывкара в Санкт-Петербург. Прогуливаясь по одному из районов крупного мегаполиса она услышала детские крики. Из этажа дома в Петроградском районе валил густой дым, а выше из окна кричали мальчик и девочка.
Александра поднялась на пятый этаж и вошла в квартиру. Выяснилось, что их мама ушла в продуктовый магазин, а когда начался пожар – дети были дома одни. Девушка взяла детей за руку и подозвала их собаку, после чего они все вместе спустились на улицу. Уже там она передала ребят вернувшейся маме. Самой девушке потребовалась помощь медиков – во время спасения несовершеннолетних она обожгла руку и поясницу. Госпитализация ей не потребовалась.
В феврале 2024 приказом МЧС России Александру Антоненко наградили медалью “За отвагу на пожаре”. Награду ей вручил начальник Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин.
Недавно в родном университете узнали о героическом поступке студентки. Ректор Ольга Сотникова поблагодарила Александру Антоненко за мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации и преподнесла ей памятные подарки.