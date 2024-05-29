В Усинке отец отдал сыну квартиру вместо алиментов
- 17:16 29 мая
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- Белла Лебедева
Житель Усинска, оказавшийся без работы и неспособный обеспечить достойное содержание своему ребенку на протяжении нескольких лет, предложил необычное решение для погашения своей задолженности по алиментам, которая достигла 1,7 миллиона рублей.
Его предложение заключалось в передаче однокомнатной квартиры в счет погашения долга, причем собственником квартиры станет его семнадцатилетний сын.
Это предложение нашло поддержку как у бывшей супруги мужчины, так и у судебного пристава. По информации из пресс-службы УФССП по Коми, согласно пункту 2 статьи 104 Семейного кодекса РФ, алименты могут выплачиваться не только деньгами, но и путем передачи имущества. Соглашение между бывшими супругами было удостоверено нотариусом, а переход права зарегистрирован в Росреестре.
После формализации передачи квартиры и обнуления задолженности по алиментам, мужчина начнет выплачивать только текущие алименты, которые составят четверть его зарплаты. Судебный пристав примет на себя обязанность контролировать своевременность этих платежей.