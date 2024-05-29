В Усинке отец отдал сыну квартиру вместо алиментов

Житель Усинска, оказавшийся без работы и неспособный обеспечить достойное содержание своему ребенку на протяжении нескольких лет, предложил необычное решение для погашения своей задолженности по алиментам, которая достигла 1,7 миллиона рублей.

Его предложение заключалось в передаче однокомнатной квартиры в счет погашения долга, причем собственником квартиры станет его семнадцатилетний сын.