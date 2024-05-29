В Сыктывкаре изменятся цены на речные перевозки

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В Сыктывкаре предстоят изменения в тарифах на речные перевозки, сообщила пресс-служба мэрии города. В соответствии с новым проектом решения Совета города, стоимость грузовых перевозок водным транспортом по определенным маршрутам будет повышена. В частности, изменения коснутся маршрутов Сыктывкар – м. Заречье, м. Алешино – п.г.т. Седкыркещ, а также Сыктывкар (проспект Геологов) – п.с.т. Трехозерка. Тем не менее, тарифы на пассажирские перевозки останутся без изменений.

Текущие тарифы были установлены в 2021 году на основе затрат 2020 года и оставались неизменными вопреки росту расходов муниципального предприятия на топливо, запчасти, зарплаты и налоги. При этом, стоимость продовольственных товаров в заречных населенных пунктах неоднократно возрастала.

Комитет Республики Коми по тарифам установил предельные максимальные уровни тарифов. Например, стоимость перевозки автомобиля весом до 2 тонн по маршруту Сыктывкар (м. Алешино) – п.г.т. Седкыркещ не должна превышать 630 рублей, а для автомобиля массой до 2,5 тонн — 809 рублей.

Согласно проекту решения, стоимость перевозки автомобиля весом до 2 тонн по маршруту Сыктывкар (м. Алешино) – п.г.т. Седкыркещ может составлять 470 рублей, а для автомобиля до 2,5 тонн — 610 рублей, что на 25% ниже максимального установленного тарифа.