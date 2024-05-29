В Сыктывкаре изменятся цены на речные перевозки
- 16:30 29 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре предстоят изменения в тарифах на речные перевозки, сообщила пресс-служба мэрии города.
В соответствии с новым проектом решения Совета города, стоимость грузовых перевозок водным транспортом по определенным маршрутам будет повышена. В частности, изменения коснутся маршрутов Сыктывкар – м. Заречье, м. Алешино – п.г.т. Седкыркещ, а также Сыктывкар (проспект Геологов) – п.с.т. Трехозерка. Тем не менее, тарифы на пассажирские перевозки останутся без изменений.
Текущие тарифы были установлены в 2021 году на основе затрат 2020 года и оставались неизменными вопреки росту расходов муниципального предприятия на топливо, запчасти, зарплаты и налоги. При этом, стоимость продовольственных товаров в заречных населенных пунктах неоднократно возрастала.
Комитет Республики Коми по тарифам установил предельные максимальные уровни тарифов. Например, стоимость перевозки автомобиля весом до 2 тонн по маршруту Сыктывкар (м. Алешино) – п.г.т. Седкыркещ не должна превышать 630 рублей, а для автомобиля массой до 2,5 тонн — 809 рублей.
Согласно проекту решения, стоимость перевозки автомобиля весом до 2 тонн по маршруту Сыктывкар (м. Алешино) – п.г.т. Седкыркещ может составлять 470 рублей, а для автомобиля до 2,5 тонн — 610 рублей, что на 25% ниже максимального установленного тарифа.
Муниципалитет планирует компенсировать из местного бюджета 25% стоимости грузовых перевозок и 100% стоимости грузовых перевозок для сотрудников организаций, выполняющих служебные обязанности, а также 100% стоимости пассажирских перевозок для местного населения и их багажа.