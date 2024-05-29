Сыктывкарцы не ощутят перемен в водоканале

Жители столицы Коми не заметят перемен со сменой собственника поставщика холодной воды в дома города. Если народные избранники завтра, в четверг, проголосуют за переход акций АО «Сыктывкарский водоканал» в собственность региона, выиграют от нововведения жители всей Республики.

Зампред правительства Андрей Чибисов, возглавляющий Минстрой Коми, отметил сегодня на вопрос «Про Города» в ходе брифинга, что федеральный центр не предлагает, а требует от нашего региона создания единого водоканала – так, как это сделали за последнее десятилетие многие регионы страны.

- В ходе приезда в Сыктывкар в конце прошлого года, министр строительства России Ирек Файзуллин прямо указал на необходимость перехода муниципальных водоканалов в региональную собственность. Мы готовы выполнить поручение. Региональный водоканал удобнее всего не с нуля создавать (это затратно), а на базе Сыктывкарского профильного предприятия, - пояснил собеседник «Про Города». – При этом сами жители города даже не заменят такой перемены. На них новшество никак не отразится. В единую структуру коммунальных активов войдут системы водоканалов, находящиеся в муниципальной и частной собственности. Первым этапом реализации мероприятий предусмотрено создание акционерного общества «Комиводоканал» на базе действующего ОАО «Сыктывкарский водоканал», и, соответственно, передача акций из муниципальной собственности в государственную собственность Республики Коми».

Следующим этапом реализации мероприятий предусмотрена передача поставки услуг в сфере водоснабжения и водоотведения АО «Комиводоканал» на основании договоров аренды и концессионных соглашений. Данный механизм активно используется в республике.

Зато, по словам вице-премьера региона, в плюсе окажутся жители Воркуты и Инты. Водоканалы этих двух северных территорий в первую очередь перейдут в единый республиканский водоканал. В последние годы тот, что в Приполярье, близок к банкротству, а Заполярный уже в плане финансов едва держится на ногах.