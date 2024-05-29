Сыктывкарцы не ощутят перемен в водоканале
- 16:27 29 мая
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- Дарья Шучалина
Жители столицы Коми не заметят перемен со сменой собственника поставщика холодной воды в дома города. Если народные избранники завтра, в четверг, проголосуют за переход акций АО «Сыктывкарский водоканал» в собственность региона, выиграют от нововведения жители всей Республики.
Зампред правительства Андрей Чибисов, возглавляющий Минстрой Коми, отметил сегодня на вопрос «Про Города» в ходе брифинга, что федеральный центр не предлагает, а требует от нашего региона создания единого водоканала – так, как это сделали за последнее десятилетие многие регионы страны.
- В ходе приезда в Сыктывкар в конце прошлого года, министр строительства России Ирек Файзуллин прямо указал на необходимость перехода муниципальных водоканалов в региональную собственность. Мы готовы выполнить поручение. Региональный водоканал удобнее всего не с нуля создавать (это затратно), а на базе Сыктывкарского профильного предприятия, - пояснил собеседник «Про Города». – При этом сами жители города даже не заменят такой перемены. На них новшество никак не отразится. В единую структуру коммунальных активов войдут системы водоканалов, находящиеся в муниципальной и частной собственности. Первым этапом реализации мероприятий предусмотрено создание акционерного общества «Комиводоканал» на базе действующего ОАО «Сыктывкарский водоканал», и, соответственно, передача акций из муниципальной собственности в государственную собственность Республики Коми».
Следующим этапом реализации мероприятий предусмотрена передача поставки услуг в сфере водоснабжения и водоотведения АО «Комиводоканал» на основании договоров аренды и концессионных соглашений. Данный механизм активно используется в республике.
Зато, по словам вице-премьера региона, в плюсе окажутся жители Воркуты и Инты. Водоканалы этих двух северных территорий в первую очередь перейдут в единый республиканский водоканал. В последние годы тот, что в Приполярье, близок к банкротству, а Заполярный уже в плане финансов едва держится на ногах.
- Речь только о переходе акций. Имущество, оборудование, техника и все остальное останется у каждого муниципалитета на своем балансе. Также у каждого будет своя производственная программа хозяйственной деятельности, - уточнил Андрей Сергеевич. – С учетом дефицита в Коми инженерных и руководящих кадров, создание единого водоканала упростит и поднимет эффективность госуправления новой структурой. А формат дистанционного взаимодействия с водоканалами на местах – это не проблема. У многих ресурсоснабжающих организаций он отлажен: «Т Плюс», МРСК Северо-Запада, «Коми тепловая компания» и др.
Власти республики смогут докапитализировать новую структуру, то есть: поддержать ее рублем из казны Коми. Кроме того, так будет легче привлечь финансирование из Москвы. А оно потребуется, чтобы модернизировать инфраструктуру водоканалов в Воркуте и Инте. Да и в Сыктывкаре дополнительные вложения не станут лишними: каждый год требуются ремонты, замены труб, прокладка новых сетей и прочие расходные мероприятия, особенно в период подготовки к отопительному сезону. За счет потребителей это делаться не будет. Так что опасения относительно роста тарифа для сыктывкарцев в связи с необходимостью инвестирования в Воркуту и Инту не имеют под собой оснований.
- В перспективе можно будет рассматривать переход в региональный водоканал аналогичных предприятий в Печоре, Усинске и Ухте, - добавил Андрей Чибисов. – Для руководства Коми самое важное – обеспечить жителей всех без исключения населенных пунктов в республике качественным и надежным водоснабжением и водоотведением.
Председатель Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений Андрей Майер отметил, что в целях реализации данного мероприятия был всесторонне рассмотрен, в том числе совместно с Прокуратурой Коми, вопрос и дана правовая оценка необходимости перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения. Пришли к выводу, что необходимость в перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения и принятии соответствующего закона Республики Коми отсутствует, то есть не имеется правовых препятствий для передачи акций.