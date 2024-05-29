В Ухте подросток похитил около 650 тысяч рублей у пенсионерок

В Ухте три пожилые женщины в возрасте от 78 до 87 лет стали жертвами хитроумных мошенников и в сумме потеряли около 650 тысяч рублей.

По информации, предоставленной пресс-службой Министерства внутренних дел по Республике Коми, злоумышленники осуществляли звонки пожилым женщинам, выдавая себя за их близких родственников - дочерей и сестер. В ходе разговора они убеждали своих жертв в том, что якобы близкий человек попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ему грозит уголовное преследование. Аферисты утверждали, что для того чтобы избежать заключения под стражу, необходимо немедленно передать курьеру определенную сумму денег наличными.