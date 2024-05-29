В Ухте подросток похитил около 650 тысяч рублей у пенсионерок
- 16:00 29 мая
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- Белла Лебедева
В Ухте три пожилые женщины в возрасте от 78 до 87 лет стали жертвами хитроумных мошенников и в сумме потеряли около 650 тысяч рублей.
По информации, предоставленной пресс-службой Министерства внутренних дел по Республике Коми, злоумышленники осуществляли звонки пожилым женщинам, выдавая себя за их близких родственников - дочерей и сестер. В ходе разговора они убеждали своих жертв в том, что якобы близкий человек попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого ему грозит уголовное преследование. Аферисты утверждали, что для того чтобы избежать заключения под стражу, необходимо немедленно передать курьеру определенную сумму денег наличными.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 17-летний подросток из Емвы, который, как выяснилось, активно участвовал в совершении данных преступлений, выполняя роль курьера. При допросе молодой человек рассказал, что ему было предложено подработать курьером через интернет. Задачей подростка было забирать деньги у пожилых граждан и переводить их так называемым "работодателям", при этом от суммы переводов ему полагался определенный процент в качестве вознаграждения.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Ухта возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". В отношении задержанного была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и об обязательстве вести себя надлежащим образом.