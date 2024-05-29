В Сыктывкаре скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Малицкий

Внучка ветерана рассказала, что его уход был мирным, таким, каким он и хотел - он просто уснул и больше не проснулся.

Сегодня, 29 мая, родственники и друзья траурят по ушедшему из жизни герою, Алексею Иоиловичу Малицкому, который скончался в Сыктывкаре на 101-м году жизни. Об этом сообщили через социальные сети его близкие.