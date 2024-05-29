В Сыктывкаре скончался 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Малицкий
- 13:45 29 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Внучка ветерана рассказала, что его уход был мирным, таким, каким он и хотел - он просто уснул и больше не проснулся.
Сегодня, 29 мая, родственники и друзья траурят по ушедшему из жизни герою, Алексею Иоиловичу Малицкому, который скончался в Сыктывкаре на 101-м году жизни. Об этом сообщили через социальные сети его близкие.
Алексей Малицкий был призван в Красную армию в феврале 1942 года и служил на Ленинградском фронте. Его подвиги в бою были впечатляющими. Однажды, 5 июля 1942 года, используя ракетную сигнализацию, он успешно выводил танкетки на огневые точки противника, уничтожив четыре из них. Однако, уже через несколько дней, 24 июля 1942 года, он был тяжело ранен немецким снайпером в местечке Грузино, получив сквозное пулевое ранение в плечо. После лечения его признали негодным для дальнейшей военной службы и он был демобилизован по ранению. За свои подвиги на фронте ему были присуждены медаль "За отвагу", орден Отечественной войны I степени и другие награды.
После демобилизации Малицкий вернулся к нормальной жизни. Он переехал к родителям в посёлок Ниашор Сысольского района Коми и работал счетоводом, а затем бухгалтером в различных предприятиях республики. С момента назначения пенсии в 1984 году он продолжал активно участвовать в общественной жизни, работая в профсоюзной организации.