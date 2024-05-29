Мальчик из Яреги решил запечь картошку и устроил пожар на 600 кв. м
- 13:45 29 мая
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- Белла Лебедева
В поселке Ярега, который находится в Ухте, произошел серьезный пожар, который привел к уничтожению десяти хозяйственных построек.
По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, площадь пожара составила 600 квадратных метров.
Следствие предварительно установило, что причиной возгорания стала неосторожность ребенка. Мальчик, родившийся в 2011 году, решил пожарить картофель на природе, но не смог проконтролировать его. В результате возникший пожар быстро распространился. Испугавшись, ребенок покинул место происшествия.
К счастью, благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Огнеборцы смогли локализовать и полностью ликвидировать пламя, не допустив более серьезных последствий.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем. Ведомство акцентирует внимание на том, что спички и зажигалки предназначены исключительно для хозяйственных нужд и не должны использоваться в играх. Даже малейшая искра может привести к катастрофическим последствиям.