Мальчик из Яреги решил запечь картошку и устроил пожар на 600 кв. м

Фото ГУ МЧС по Коми

В поселке Ярега, который находится в Ухте, произошел серьезный пожар, который привел к уничтожению десяти хозяйственных построек. По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Следствие предварительно установило, что причиной возгорания стала неосторожность ребенка. Мальчик, родившийся в 2011 году, решил пожарить картофель на природе, но не смог проконтролировать его. В результате возникший пожар быстро распространился. Испугавшись, ребенок покинул место происшествия.

К счастью, благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Огнеборцы смогли локализовать и полностью ликвидировать пламя, не допустив более серьезных последствий.