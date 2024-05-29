Новая угроза для сыктывкарцев: онлайн-мошенники маскируются под работодателей

«Про Город» предупреждает сыктывкарцев об очередной новой схеме обмана кибер-преступниками. Теперь они под видом руководителей компаний якобы ищут себе работников на хорошую зарплату.

-Злоумышленникам нужно обналичивать украденные деньги. Для этого они нанимают так называемых дропов: это люди, на которых оформляют банковские карты для обналичивания, - пояснили нашему издателю в Общественной палате Коми. - Для поиска дропов мошенники используют соцсети, мессенджеры и даже сайты знакомств. Они представляются работодателями и предлагают высокооплачиваемую работу.

Вот что содержат объявления о такой «работе»: образование и опыт работы не имеют значения; можно работать в удобное время из дома; наличие банковской карты.

Дропами часто становятся студенты, а иногда и школьники, которым родители оформили банковскую карту. Задача дропа — передать её реквизиты «работодателю» якобы для перечисления обещанного вознаграждения.