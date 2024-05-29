Новая угроза для сыктывкарцев: онлайн-мошенники маскируются под работодателей
- 29 мая 13:00
- 6+
- Дарья Шучалина
«Про Город» предупреждает сыктывкарцев об очередной новой схеме обмана кибер-преступниками. Теперь они под видом руководителей компаний якобы ищут себе работников на хорошую зарплату.
-Злоумышленникам нужно обналичивать украденные деньги. Для этого они нанимают так называемых дропов: это люди, на которых оформляют банковские карты для обналичивания, - пояснили нашему издателю в Общественной палате Коми. - Для поиска дропов мошенники используют соцсети, мессенджеры и даже сайты знакомств. Они представляются работодателями и предлагают высокооплачиваемую работу.
Вот что содержат объявления о такой «работе»: образование и опыт работы не имеют значения; можно работать в удобное время из дома; наличие банковской карты.
Дропами часто становятся студенты, а иногда и школьники, которым родители оформили банковскую карту. Задача дропа — передать её реквизиты «работодателю» якобы для перечисления обещанного вознаграждения.
-Как только деньги оказываются на счету дропа, его жизнь может превратиться в кошмар. Преступники шантажируют, угрожают сообщить о причастности к мошенничеству в полицию. В результате дроп остаётся без обещанных денег, - уточнили «Про Городу» в ОП РК.
Помните: желание быстро заработать лёгкие деньги нередко приводит к тяжёлым последствиям. Если вы столкнулись с предложением от «работодателя» передать ему реквизиты вашей банковской карты, сразу откажитесь и сообщите об этом в правоохранительные органы. И если ваш ребёнок — студент или школьник, - расскажите ему об этом мошенническом приёме.