«Кузнечик» и «Ковбой» в парке столицы Коми оказались опасными для пользования

Фото Службы Коми стройжилтехнадзора

Специалисты Гостехнадзора Службы Коми стройжилтехнадзора выявили серьезные нарушения безопасности на действующих аттракционах в сыктывкарском парке имени Кирова. В ходе выездного осмотра, который затронул девять установленных аттракционов, из которых четыре были в эксплуатации, обнаружено, что три из них функционировали с пренебрежением к требованиям безопасности. Об этом сообщает Службы Коми стройжилтехнадзора.

Особенно опасной ситуация складывается вокруг аттракционов типа "Кузнечик", которые представляют собой батуты для прыжков с использованием резиновых строп и подвесного пояса. Эти аттракционы, эксплуатируемые индивидуальными предпринимателями Гудыревым А.А. и Якушевым Н.Н., не были зарегистрированы в соответствующих органах, что является нарушением законодательства.

Кроме того, на указанных устройствах отсутствует информация о прохождении необходимого ежегодного технического освидетельствования. Также не были установлены правила пользования аттракционами, а опасные зоны вокруг устройств не были должным образом огорожены, что увеличивает риск травматизма посетителей.

Проблемы также были выявлены у батута "Ковбой", элементы крепления которого расположены за пределами ограждённой зоны, делая их доступными для посетителей и посторонних лиц.