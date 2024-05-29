Читатели "Про Города" могут встать в один ряд с Пушкиным
- 29 мая 11:22
- 6+
- Дарья Шучалина
Читатели "Про Города" могут проявить интеллект и прославиться на всю Республику, приняв участие в проекте Молодежной библиотеки Коми.
Коллектив "храма чтения" запустил онлайн-акцию "Я и Пушкин". Она посвящена 225-летию «солнца отечественной поэзии".
- В нашей группе ВКонтакте мы будем публиковать видеоролики, в которых представители разных профессий читают произведения Александра Сергеевича Пушкина, - рассказали нашему изданию в учреждении. – Тон акции задала акушер Коми республиканского перинатального центра Алёна Попова, записав на видео то, как она читает стихотворение "Как наше сердце своенравно!".
Коллектив библиотеки предлагает читателям "Про Города" подключиться к увлекательному проекту: записать на видео свой любимый стих Александра Сергеевича и отправить его в группу МБРК.
Кроме того, подрастающее поколение может воспользоваться богатейшим фондом "Молодежки" и взять по абонементу домой почитать не только сборники поэзии, но и интересную прозу Пушкина.