Читатели "Про Города" могут встать в один ряд с Пушкиным

Читатели "Про Города" могут проявить интеллект и прославиться на всю Республику, приняв участие в проекте Молодежной библиотеки Коми.

Коллектив "храма чтения" запустил онлайн-акцию "Я и Пушкин". Она посвящена 225-летию «солнца отечественной поэзии".