В Ухте на УРМЗ 69-летняя женщина за рулем ВАЗ устроила двойное ДТП
- 12:00 29 мая
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- Белла Лебедева
На территории Ухтинского ремонтно-механического завода произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля.
На территории Ухтинского ремонтно-механического завода произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля. Инцидент случился утром 28 мая, около 7:40, во дворе дома №2 по улице Школьной. По информации, предоставленной пресс-службой УГИБДД МВД по Коми, 69-летняя женщина, управляющая легковым автомобилем ВАЗ-21150, не справилась с управлением, в результате чего наехала на рядом припаркованный ВАЗ-2106. От удара "шестерка" врезалась в стоящий поблизости автомобиль Chery Tiggo.
В результате аварии водитель "пятнадцатой" получила серьезные травмы, включая закрытый перелом шейки бедра справа, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщается, что женщину удалось спасти благодаря действию ремней безопасности.
В связи с происшествием представители ГИБДД рекомендуют всем водителям соблюдать правила дорожного движения, уделяя особое внимание условиям на дорогах и безопасности выполнения маневров.