В Ухте на УРМЗ 69-летняя женщина за рулем ВАЗ устроила двойное ДТП

На территории Ухтинского ремонтно-механического завода произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля.

На территории Ухтинского ремонтно-механического завода произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля. Инцидент случился утром 28 мая, около 7:40, во дворе дома №2 по улице Школьной. По информации, предоставленной пресс-службой УГИБДД МВД по Коми, 69-летняя женщина, управляющая легковым автомобилем ВАЗ-21150, не справилась с управлением, в результате чего наехала на рядом припаркованный ВАЗ-2106. От удара "шестерка" врезалась в стоящий поблизости автомобиль Chery Tiggo.