В Коми намерены убрать с дорог неэффективные камеры
- 10:40 29 мая
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Как сообщает РИА НОВОСТИ, Михаил Черников, начальник ГИБДД, публично выступил на заседании совета МВД РФ. Из его слов стало понятно, что с 1 сентября этого года вступает в силу закон о более строгом регламенте мест, где установлены камеры на дорогах, а от неэффективных избавятся. Закон будет действовать по всей стране.
Черников добавил, что камер уже 29 тысяч, и там, где они установлены, видно снижение аварийности на этих участках. Уже было регламентировано, куда их поставят, обязательно согласовав с Госавтоинспекцией.
Напоминаем, что каждый день на дорогах Коми происходят аварии. Они заканчиваются не просто заменой металла или пластика, но и различными травмами людей и животных, а также смертью.
Вчера произошла очередная авария в Ухте. Инцидент случился утром 28 мая в 8:20. 46-летний водитель, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21154, ехал из Сосногорска в направлении Ухты. На 8-м километре автодороги Ухта — Дальний мужчина совершил наезд на 84-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу слева направо относительно его движения.