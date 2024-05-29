В Коми намерены убрать с дорог неэффективные камеры

Как сообщает РИА НОВОСТИ, Михаил Черников, начальник ГИБДД, публично выступил на заседании совета МВД РФ. Из его слов стало понятно, что с 1 сентября этого года вступает в силу закон о более строгом регламенте мест, где установлены камеры на дорогах, а от неэффективных избавятся. Закон будет действовать по всей стране.

Черников добавил, что камер уже 29 тысяч, и там, где они установлены, видно снижение аварийности на этих участках. Уже было регламентировано, куда их поставят, обязательно согласовав с Госавтоинспекцией.