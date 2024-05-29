В Ухте лихач на ВАЗе сбил на переходе 84-летнюю женщину

Фото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пожилая женщина. По информации, предоставленной УГИБДД МВД по Коми информационному агентству "Комиинформ", инцидент случился утром 28 мая в 8:20. 46-летний водитель, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21154, ехал из Сосногорска в направлении Ухты. На 8-м километре автодороги Ухта - Дальний мужчина совершил наезд на 84-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу слева направо относительно его движения.

В результате аварии у женщины был диагностирован перелом бедра, после чего она была доставлена в больницу.