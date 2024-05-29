В Ухте лихач на ВАЗе сбил на переходе 84-летнюю женщину
- 09:00 29 мая
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- Белла Лебедева
В Ухте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала пожилая женщина.
По информации, предоставленной УГИБДД МВД по Коми информационному агентству "Комиинформ", инцидент случился утром 28 мая в 8:20. 46-летний водитель, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21154, ехал из Сосногорска в направлении Ухты. На 8-м километре автодороги Ухта - Дальний мужчина совершил наезд на 84-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу слева направо относительно его движения.
В результате аварии у женщины был диагностирован перелом бедра, после чего она была доставлена в больницу.
В связи с этим происшествием Государственная инспекция по безопасности дорожного движения призывает всех водителей транспортных средств строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание стоит уделять снижению скорости при приближении к пешеходным переходам, дворовым зонам и другим местам, где могут находиться пешеходы, чтобы предотвратить подобные инциденты.