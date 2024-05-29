Пожар в Троицко-Печорске районе унес жизнь мужчины
- 10:40 29 мая
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- Белла Лебедева
В ночь на 29 мая в городе Троицко-Печорск произошло серьёзное ЧП.
В многоквартирном жилом доме по адресу Почтовый переулок, 6, вспыхнул пожар. Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 00:30, после чего на место незамедлительно выехали оперативные службы.
Как сообщает издание "Комиинформ", в тушении огня активно участвовал Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета по ГО и ЧС. Спасатели оказали неоценимую помощь пожарным, помогая с прокладкой пожарных рукавов для борьбы с огнём.
Несмотря на усилия спасателей, пожар продолжался до 02:30 и привёл к трагическим последствиям. В результате происшествия погиб один мужчина. В настоящий момент уточняются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается, чтобы выяснить причины возгорания и оценить возможные превентивные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.