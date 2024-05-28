Отопительный сезон в Сыктывкаре завершается 30 мая

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре после 30 мая отключат отопление. Об этом сообщает администрация города. Теплый сезон в Сыктывкаре подходит к концу, точнее, завершится 30 мая. Официальное решение об этом было опубликовано на сайте администрации столицы Коми. Причиной такого решения стало положительное изменение среднесуточной температуры наружного воздуха, превысившее отметку +8 градусов.

В свете этого, теплосетям Сыктывкара, подразделения "Коми" ПАО "Т Плюс", МУП "Жилкомуслуги", МУП "Управление капитального ремонта", ООО "Пригородный", АО "Комитекс", АО "Монди СЛПК" и теплокоммунальному подразделению Эжва рекомендуется прекратить отопление в жилом секторе и социально-культурных объектах.

Организациям, занимающимся управлением многоквартирными домами, рекомендуется следовать намеченному графику теплопоставки и обеспечения горячего водоснабжения, а также проверить прочность и герметичность тепловых сетей согласно законодательству Российской Федерации в сфере теплоснабжения после окончания отопительного периода.