Отопительный сезон в Сыктывкаре завершается 30 мая
- 23:55 28 мая
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре после 30 мая отключат отопление. Об этом сообщает администрация города.
Теплый сезон в Сыктывкаре подходит к концу, точнее, завершится 30 мая. Официальное решение об этом было опубликовано на сайте администрации столицы Коми. Причиной такого решения стало положительное изменение среднесуточной температуры наружного воздуха, превысившее отметку +8 градусов.
В свете этого, теплосетям Сыктывкара, подразделения "Коми" ПАО "Т Плюс", МУП "Жилкомуслуги", МУП "Управление капитального ремонта", ООО "Пригородный", АО "Комитекс", АО "Монди СЛПК" и теплокоммунальному подразделению Эжва рекомендуется прекратить отопление в жилом секторе и социально-культурных объектах.
Организациям, занимающимся управлением многоквартирными домами, рекомендуется следовать намеченному графику теплопоставки и обеспечения горячего водоснабжения, а также проверить прочность и герметичность тепловых сетей согласно законодательству Российской Федерации в сфере теплоснабжения после окончания отопительного периода.
Дополнительно, теплоснабжающим организациям рекомендуется осуществить испытания тепловых сетей с целью выявления возможных дефектов в установленные законодательством сроки. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы летних оздоровительных лагерей и нормального функционирования системы теплоснабжения.