В Республике Коми продолжается строительство социально значимых объектов

В Коми продолжается строительство трёх школ, лечебного корпуса, поликлиники и лыжной базы. О том на каком этапе работы и что ещё строится, рассказал на своей странице в социальных сетях Глава региона Владимир Уйба.

На данный момент строительство социально значимых объектов идёт в Сыктывкаре и его пригородных населённых пунктах, Ижме, Визинге, Усть-Выми, Каджероме, Усть-Куломе, Елецком. Где-то работы подходят уже к завершению, а в некоторых местах не так давно начались.