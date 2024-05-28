В Республике Коми продолжается строительство социально значимых объектов
- 22:45 28 мая
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- Анастасия Амелькина
В Коми продолжается строительство трёх школ, лечебного корпуса, поликлиники и лыжной базы. О том на каком этапе работы и что ещё строится, рассказал на своей странице в социальных сетях Глава региона Владимир Уйба.
На данный момент строительство социально значимых объектов идёт в Сыктывкаре и его пригородных населённых пунктах, Ижме, Визинге, Усть-Выми, Каджероме, Усть-Куломе, Елецком. Где-то работы подходят уже к завершению, а в некоторых местах не так давно начались.
В столице Коми сейчас уже благоустраивают лыжную базу на Лесопарковой улице. Здание готово больше, чем наполовину. В школе на 825 человек на Тентюковской улице выполняются подготовительные работы. На уровне пяти этажей в Республиканской инфекционной больнице идут работы по железобетонным конструкциям. Данный объект готов на 41 процент. Также сейчас проходит реконструкция пристройки главного корпуса и приемного отделения Республиканской детской клинической больницы для открытия специализированных педиатрических подразделений. На данный момент там скоро закончат устанавливать фундаментные блоки.
Наполовину готова школа в Ижме. Сейчас там активно идут отделочные работы. А вот в местечке Емваль Эжвинского района образовательное учреждение готово на 87%. На этой неделе туда завезут школьную мебель и оборудование.
Завершились фасадные работы лечебного корпуса в Визинге. На 80% готова поликлиника участковой больницы в Каджероме. Половина работ по постройке врачебной амбулатории в Усть-Выми также уже выполнена.
Устанавливают свайное поле для единого образовательного комплекса в Выльгорте. Он будет вмещать 750 человек. Также сейчас идёт стройка отделения социальной реабилитации несовершеннолетних в Усть-Куломе и многоквартирного жилого дома на Школьной улице в Елецком.