В Коми пара примет участие в проекте "Свадьба года"
- 22:30 28 мая
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото со страницы Владимира Уйбы
В Коми пара сыграет традиционную свадьбу на площади у Правительства региона. Об это рассказал в своих социальных сетях Глава Республики.
12 июня 2024 года на Стефановской площади Сыктывкара узы брака соединят пару из Удорского района. Мероприятие пройдёт в рамках проекта “Свадьба года”. Празднование объединит в себе различные традиции коми-народа, начиная от сватовства и заканчивая торжественным пиром.
Во время всего мероприятия будут звучать песни на коми языке, состоится хоровод “Шондiбан”, также будут народные игры и танцы. Жених продемонстрирует навыки охотника, а невеста поработает за прялкой. В подарок для молодых будут выступления известных коллективов региона. Дата свадьбы приурочена к Дню России.