В Коми пара примет участие в проекте "Свадьба года"

В Коми пара сыграет традиционную свадьбу на площади у Правительства региона. Об это рассказал в своих социальных сетях Глава Республики.

12 июня 2024 года на Стефановской площади Сыктывкара узы брака соединят пару из Удорского района. Мероприятие пройдёт в рамках проекта “Свадьба года”. Празднование объединит в себе различные традиции коми-народа, начиная от сватовства и заканчивая торжественным пиром.