Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Восемь ухтинцев были лишены прав в ходе прокурорской проверки

Восемь ухтинцев были лишены прав в ходе прокурорской проверкиФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухте нескольких водителей лишили водительских прав. Причиной стал учет в наркологических учреждениях. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

В Ухте прошла проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура города выявила факты владения водительскими удостоверениями у ряда людей, которые имеют медицинские противопоказания.

Восемь ухтинцев состоят на учете из-за алкоголизма, употребления наркотиков и психотропных веществ, а также наличия у некоторых из них психических заболеваний. Это является медицинским противопоказанием к управлению транспортом.

Все восемь заявлений отправили в суд для лишения прав данных граждан. Требование было удовлетворено судом. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

...

  • 0

Популярное

Последние новости