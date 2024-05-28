Восемь ухтинцев были лишены прав в ходе прокурорской проверки

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Ухте нескольких водителей лишили водительских прав. Причиной стал учет в наркологических учреждениях. Об этом сообщает Прокуратура Коми. В Ухте прошла проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура города выявила факты владения водительскими удостоверениями у ряда людей, которые имеют медицинские противопоказания.

Восемь ухтинцев состоят на учете из-за алкоголизма, употребления наркотиков и психотропных веществ, а также наличия у некоторых из них психических заболеваний. Это является медицинским противопоказанием к управлению транспортом.