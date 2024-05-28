Восемь ухтинцев были лишены прав в ходе прокурорской проверки
- 20:30 28 мая
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- Анастасия Амелькина
В Ухте нескольких водителей лишили водительских прав. Причиной стал учет в наркологических учреждениях. Об этом сообщает Прокуратура Коми.
В Ухте прошла проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура города выявила факты владения водительскими удостоверениями у ряда людей, которые имеют медицинские противопоказания.
Восемь ухтинцев состоят на учете из-за алкоголизма, употребления наркотиков и психотропных веществ, а также наличия у некоторых из них психических заболеваний. Это является медицинским противопоказанием к управлению транспортом.
Все восемь заявлений отправили в суд для лишения прав данных граждан. Требование было удовлетворено судом. Когда решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.