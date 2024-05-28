Ухтинец приобрел квартиру в историческом доме и попал под суд

В Ухте собственник квартиры в историческом здании на улице Мира, 5, признанном объектом культурного наследия, получил обязательство восстановить балкон до его первоначального архитектурного состояния.

Судебное решение, о котором сообщила пресс-служба судов Республики Коми, вступило в силу, предоставив владельцу девять месяцев на выполнение работ.