Ухтинец приобрел квартиру в историческом доме и попал под суд
- 19:00 28 мая
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- Белла Лебедева
В Ухте собственник квартиры в историческом здании на улице Мира, 5, признанном объектом культурного наследия, получил обязательство восстановить балкон до его первоначального архитектурного состояния.
Судебное решение, о котором сообщила пресс-служба судов Республики Коми, вступило в силу, предоставив владельцу девять месяцев на выполнение работ.
Данное здание было официально взято под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения, что включает защиту фасадов и балконов. Владелец квартиры, приобретя её с уже перестроенным балконом, представил аргументы о том, что изменения в конструкции были выполнены до его покупки. Однако суд отклонил эти доводы, указав, что текущий собственник несёт полную ответственность за восстановление исторического вида балкона.
Суд также отметил, что отсутствие исков к другим владельцам квартир в здании, имеющим перестроенные балконы, не является основанием для освобождения от ответственности. Попытка апелляционной жалобы была отклонена Верховным Судом Республики Коми, оставив решение Ухтинского городского суда без изменений.