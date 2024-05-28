Грозы и снег ждут жителей Коми 29 мая
- 21:30 28 мая
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- Анастасия Амелькина
На юго-западе Коми будет снежное утро, а на крайнем юге днём пройдёт гроза. Амплитуда температур будет в 22 градуса. Об этом сообщает ЦГМС региона.
29 мая 2024 года жителей Республики ждёт северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. На юго-западе региона местами пройдут дожди, а утром и ночью ожидается снег. Жителей крайнего юга встретит грозовой фронт и температура +5…+10 градусов. На северо-востоке Коми также выпадет снег.
В Воркутинском районе пройдёт метель, порывы ветра будут до 15-17 метров в секунду. Сыктывкарцев 29 мая в утреннее и ночное время ждёт дождь со снегом. Пик температуры в этот день достигнет +11…+13 градусов. В Объячево будет гроза, на столбике термометра жители смогут наблюдать отметку в +8…+10 градусов. В Ухте, Троицко-Печорске, Усть-Цильме осадков не ожидается. Печорцев, интинцев, усинцев и воркутинцев ждёт северо-западный ветер.