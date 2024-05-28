Грозы и снег ждут жителей Коми 29 мая

На юго-западе Коми будет снежное утро, а на крайнем юге днём пройдёт гроза. Амплитуда температур будет в 22 градуса. Об этом сообщает ЦГМС региона.

29 мая 2024 года жителей Республики ждёт северный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. На юго-западе региона местами пройдут дожди, а утром и ночью ожидается снег. Жителей крайнего юга встретит грозовой фронт и температура +5…+10 градусов. На северо-востоке Коми также выпадет снег.