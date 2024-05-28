В Усть-Вымском районе дети получили от алиментщика больше 700 тысяч рублей

Он осуществил перевод средств как через банковский счёт, так и наличными, чем обеспечил материальную поддержку своим уже взрослым детям.

В Усть-Вымском районе Коми, местный житель, имевший задолженность по алиментам в размере 751 тысячу рублей, полностью погасил свой долг, передав бывшей супруге более 700 тысяч рублей.