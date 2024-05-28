В Усть-Вымском районе дети получили от алиментщика больше 700 тысяч рублей
- 18:15 28 мая
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- Белла Лебедева
Он осуществил перевод средств как через банковский счёт, так и наличными, чем обеспечил материальную поддержку своим уже взрослым детям.
В Усть-Вымском районе Коми, местный житель, имевший задолженность по алиментам в размере 751 тысячу рублей, полностью погасил свой долг, передав бывшей супруге более 700 тысяч рублей.
Долгая история задолженности началась несколько лет назад, когда изначальный размер долга составлял 751 тысячу рублей. С течением времени, благодаря мерам принудительного исполнения, сумма долга сокращалась, однако эти усилия не привели к значительному уменьшению общей суммы.
Решающий вклад в погашение долга сделал труд должника по контракту. Во время отпуска мужчина посетил судебных приставов для уточнения оставшейся суммы долга и безотлагательно выплатил недостающую сумму, тем самым восполнив финансовые пробелы в воспитании своих детей.