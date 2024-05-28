В России ГИБДД вернули название Госавтоинспекция

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В России Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) вновь получила своё историческое название — Госавтоинспекция. Об этом сообщил Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, в интервью РБК.

Черников подчеркнул, что изменение названия уже закреплено законодательно: "Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали". Он также уточнил, что не может предсказать будущее статуса полиции, но подтвердил, что наименование Госавтоинспекция уже введено в официальное употребление.

Дополнительно Черников указал на то, что все нормативно-правовые документы теперь будут составляться с учётом возвращения к историческому наименованию ведомства. Госавтоинспекция функционировала под этим названием с середины 1930-х годов до конца 1990-х, когда произошло переименование в ГИБДД.