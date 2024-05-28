В Сыктывкаре повысят цены на услуги общественных бань

Депутаты объяснили, что для обеспечения самоокупаемости услуг и поддержания их качества, экономически обоснованным тарифом считается 621 рубль. Однако с учетом социальной значимости услуг бань, предложено установить различные тарифы в зависимости от дня недели и продолжительности посещения. Так, в банях №3 и №4 с понедельника по четверг планируется взимать 400 рублей за 1,5 часа посещения и 600 рублей за 3 часа. В пятницу, на выходных и праздничные дни стоимость составит 460 и 700 рублей соответственно. В банях №7, №8, и №9 тарифы будут несколько ниже — 330 рублей за 1,5 часа и 500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, а в пятницу и на выходные — 400 и 600 рублей соответственно. Для бань №5, №10 и №11 установлены самые низкие тарифы: 250 рублей за 1,5 часа и 440 рублей за 3 часа.