В Сыктывкаре повысят цены на услуги общественных бань
- 16:00 28 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре скоро изменятся тарифы на услуги общественных бань, что стало темой обсуждения на заседании постоянных комиссий Совета города.
Как стало известно, предложение о повышении тарифов было принято в связи с тем, что последний раз цены корректировались в 2021 году.
Депутаты объяснили, что для обеспечения самоокупаемости услуг и поддержания их качества, экономически обоснованным тарифом считается 621 рубль. Однако с учетом социальной значимости услуг бань, предложено установить различные тарифы в зависимости от дня недели и продолжительности посещения. Так, в банях №3 и №4 с понедельника по четверг планируется взимать 400 рублей за 1,5 часа посещения и 600 рублей за 3 часа. В пятницу, на выходных и праздничные дни стоимость составит 460 и 700 рублей соответственно. В банях №7, №8, и №9 тарифы будут несколько ниже — 330 рублей за 1,5 часа и 500 рублей за 3 часа с понедельника по четверг, а в пятницу и на выходные — 400 и 600 рублей соответственно. Для бань №5, №10 и №11 установлены самые низкие тарифы: 250 рублей за 1,5 часа и 440 рублей за 3 часа.
Специальное внимание уделено льготным категориям граждан, для которых стоимость услуг будет составлять половину от установленных тарифов. Это правило распространяется на жителей домов с печным отоплением и/или частичным благоустройством, которые не оборудованы ванными комнатами или душами. Кроме того, в список льготных категорий добавлены ветераны военных действий. Для детей возрастной порог льготного посещения был снижен с 14 до 10 лет.
Несмотря на увеличение тарифов, деятельность общественных бань остается убыточной, поэтому из городского бюджета будет выделено 31,146 млн рублей на субсидирование выпадающих доходов.