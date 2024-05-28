В Емве полиция расследует уголовное дело о вылове семи хариусов
- 14:45 28 мая
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- Белла Лебедева
В Княжпогостском районе Республики Коми разгорается уголовное дело, связанное с незаконной добычей водных биологических ресурсов в охраняемой зоне.
По информации МВД по Коми, дело было возбуждено после того как в отдел полиции поступили материалы проверки, проведенной Республиканским центром обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования.
Главным фигурантом дела стал 51-летний житель города Емвы. Мужчина был задержан в акватории реки Вымь, в пределах заказника республиканского значения «Вымский». Этот заказник является частью особо охраняемой природной территории, где действуют строгие ограничения на охотничью и рыболовную деятельность.
По данным полиции, задержанный добыл семь хариусов, используя при этом запрещённые орудия лова, что представляет серьёзное нарушение природоохранного законодательства. В результате его действий природе был нанесен ущерб, который специалисты оценили в 13 тысяч рублей.
Мужчина, ранее уже имевший судимости, признал свою вину в содеянном. В его отношении было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Санкция по данной статье может включать штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.