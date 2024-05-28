В Емве полиция расследует уголовное дело о вылове семи хариусов

фото редакции

В Княжпогостском районе Республики Коми разгорается уголовное дело, связанное с незаконной добычей водных биологических ресурсов в охраняемой зоне. По информации МВД по Коми, дело было возбуждено после того как в отдел полиции поступили материалы проверки, проведенной Республиканским центром обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования.

Главным фигурантом дела стал 51-летний житель города Емвы. Мужчина был задержан в акватории реки Вымь, в пределах заказника республиканского значения «Вымский». Этот заказник является частью особо охраняемой природной территории, где действуют строгие ограничения на охотничью и рыболовную деятельность.

По данным полиции, задержанный добыл семь хариусов, используя при этом запрещённые орудия лова, что представляет серьёзное нарушение природоохранного законодательства. В результате его действий природе был нанесен ущерб, который специалисты оценили в 13 тысяч рублей.