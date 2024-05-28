В Усинске мужчина погиб, устраняя порыв на водоводе

Трагический инцидент произошел на территории ООО «ННК-Северная нефть» 25 мая, в результате которого один из работников погиб.

Сообщение о смертельном несчастном случае было направлено в Государственную инспекцию труда в Коми 27 мая. По предварительной информации, в ходе устранения порыва на водоводе высокого давления произошел обвал грунта, в результате которого работник оказался пол завалом и, к сожалению, не выжил.