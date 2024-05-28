В Усинске мужчина погиб, устраняя порыв на водоводе
- 13:45 28 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Трагический инцидент произошел на территории ООО «ННК-Северная нефть» 25 мая, в результате которого один из работников погиб.
Сообщение о смертельном несчастном случае было направлено в Государственную инспекцию труда в Коми 27 мая. По предварительной информации, в ходе устранения порыва на водоводе высокого давления произошел обвал грунта, в результате которого работник оказался пол завалом и, к сожалению, не выжил.
Государственная инспекция труда немедленно начала расследование обстоятельств произошедшего. По данным ведомства, в настоящий момент проводится тщательное изучение всех факторов, могших способствовать происшествию. Особое внимание уделяется возможным нарушениям техники безопасности и стандартов, которые должны соблюдаться при выполнении подобных работ.
Представители ООО «ННК-Северная нефть» пока не предоставили официальных комментариев относительно произошедшего.