Жительница Коми потребовала выплатить компенсацию за перелет по маршруту Москва - Анталия - Москва

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В Сосногорском районе разразился юридический спор, когда местная жительница не смогла добиться полной компенсации расходов на авиаперелет по маршруту Москва - Анталия - Москва. Как сообщает Сосногорский суд, пенсионерка обратилась в Пенсионный фонд с требованием о компенсации в размере 26459,49 рублей за часть своего путешествия в Турцию.

Женщина, проживающая в посёлке Войвож Сосногорского района, является пенсионеркой и не работает с 1995 года. В сентябре 2023 года она отправилась на отдых в Турцию, понеся общие расходы в размере 55 620,70 рублей. Однако, встретив отказ от Пенсионного фонда РФ, женщина решила оспорить это решение в суде.

Мировой судья частично удовлетворил её требования, взыскав с ОСФР по Коми компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно в размере 800 рублей. Однако по маршруту Москва - Анталия - Москва требования были отклонены. Причина отказа заключалась в том, что авиаперелет был организован не российской авиакомпанией, а TURKISH AIRLINES, что не соответствует законодательным требованиям РФ о необходимости использования авиакомпаний из России или стран Евразийского экономического союза для компенсации проезда пенсионерам.