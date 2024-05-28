Коми дополнительно выделят 100 млн рублей на расселение аварийного жилья

Многие из этих зданий не подлежат ремонту и требуют полной замены, что и станет возможным благодаря федеральной поддержке.

Правительство Российской Федерации утвердило выделение дополнительных 3,3 миллиарда рублей на программу по расселению граждан из аварийного жилья. Распоряжение о финансировании подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства будут распределены между восьмью регионами страны, чтобы ускорить процесс переселения людей из непригодных для жизни условий.