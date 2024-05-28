Коми дополнительно выделят 100 млн рублей на расселение аварийного жилья
- 12:00 28 мая
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- Белла Лебедева
Многие из этих зданий не подлежат ремонту и требуют полной замены, что и станет возможным благодаря федеральной поддержке.
Правительство Российской Федерации утвердило выделение дополнительных 3,3 миллиарда рублей на программу по расселению граждан из аварийного жилья. Распоряжение о финансировании подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Средства будут распределены между восьмью регионами страны, чтобы ускорить процесс переселения людей из непригодных для жизни условий.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте кабинета министров, дополнительное финансирование получат Республики Бурятия, Ингушетия и Коми, Приморский и Хабаровский края, а также Амурская и Смоленская области. Республика Коми, в частности, получит 100 миллионов рублей на реализацию этой программы.
Эти средства будут использованы для решения одной из наиболее острых социальных проблем — улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийных домах, которые были признаны таковыми по итогам проверок последних лет.