В Печорском районе на реке без вести пропали три человека, двое погибли
- 10:40 28 мая
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- Белла Лебедева
В последние выходные, ситуация напряженности охватила маленькую общину Конецбор, расположенную вдоль берегов реки Печора, после того как три местных жителя не вернулись из планируемой поездки на лодке.
Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС приступил к поисково-спасательной операции 27 мая после сообщений о пропаже людей.
Как сообщает информационное агентство "Комиинформ", трое мужчин отправились в путешествие рано утром в 5 часов из деревни Конецбор в деревню Усть-Воя Вуктыльского района. По плану, их прибытие ожидалось в полдень, однако они так и не появились в назначенное время. Беспокойство родных и друзей быстро превратилось в тревогу, что привело к организации поисковых групп.
Местные жители, организовавшие поиски, обнаружили тела двух мужчин, однако судьба третьего участника экспедиции, мужчины 1981 года рождения, остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются с участием спасателей "СПАС-КОМИ", которые тщательно исследуют местность и акваторию реки.