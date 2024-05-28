В Печорском районе на реке без вести пропали три человека, двое погибли

В последние выходные, ситуация напряженности охватила маленькую общину Конецбор, расположенную вдоль берегов реки Печора, после того как три местных жителя не вернулись из планируемой поездки на лодке.

Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС приступил к поисково-спасательной операции 27 мая после сообщений о пропаже людей.