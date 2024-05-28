В Сыктывкаре наивный пенсионер продал автомобиль и перевел деньги мошенникам

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Пенсионер обратился с заявлением в местное управление МВД, рассказав о случившемся инциденте. Житель Сыктывкара, 1951 года рождения, стал жертвой мошенников, которые обманом заставили его продать собственный автомобиль.

Согласно его словам, ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что на автомобиль пенсионера якобы был оформлен кредит, и чтобы избежать проблем, мужчине следует срочно продать машину и положить вырученные средства на «безопасную» банковскую ячейку. Мошенник убедил потерпевшего, что такие меры необходимы для аннулирования неправомерно оформленного займа.

Доверчивый житель Сыктывкара последовал совету мошенника и продал свою иномарку за 500 тысяч рублей. Деньги были перечислены на предоставленные реквизиты, после чего связь с якобы правоохранителем оборвалась.