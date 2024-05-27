В Сыктывкаре задержан пособник аферистов, убедивших пенсионерку продать квартиру

Фото: МВД по Коми

Ведется дальнейшее расследование, в ходе которого устанавливается его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям. В Сыктывкаре полиция задержала 27-летнего жителя Новороссийска, который оказался пособником в мошеннической схеме, заставившей местную жительницу продать свою квартиру. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Уголовное дело было возбуждено следователями УМВД России по городу Сыктывкару после того, как телефонные аферисты обманным путем убедили женщину 1961 года рождения избавиться от своего жилья. Изначально мошенники связались с жертвой, заявив, что ее счета подвергаются угрозе, и уговорили женщину обналичить свои накопления в размере 162 тысяч рублей и перевести их на так называемый "безопасный счёт".

Затем злоумышленники снова связались с женщиной, на этот раз с утверждением, что кто-то пытается завладеть ее недвижимостью. В итоге аферисты убедили жертву продать свою квартиру, а вырученные более 2,5 миллиона рублей передать курьеру. Деньги должны были быть переданы 27-летнему пособнику, который был задержан в Ноябрьске, куда он приехал для участия в другом преступлении по указанию своего куратора.