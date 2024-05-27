Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве работницы службы доставки в Сыктывкаре

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, дал поручение о докладе по уголовному делу, связанному с убийством сотрудницы заведения общественного питания в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла накануне в Сыктывкаре. По данным следствия, местный житель в помещении службы доставки нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на следующий день.

В рамках расследования этого уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), подозреваемому уже предъявлили обвинение. По ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.