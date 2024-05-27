Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве работницы службы доставки в Сыктывкаре
- 18:15 27 мая
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- Белла Лебедева
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, дал поручение о докладе по уголовному делу, связанному с убийством сотрудницы заведения общественного питания в Республике Коми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, трагедия произошла накануне в Сыктывкаре. По данным следствия, местный житель в помещении службы доставки нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на следующий день.
В рамках расследования этого уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), подозреваемому уже предъявлили обвинение. По ходатайству следствия суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Коми, А. Исаеву, предоставить подробный отчет о ходе расследования и установленных фактах дела.