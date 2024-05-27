Мужчина из Сысольского района осуждён за неуплату алиментов на сумму 1,6 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

В Республике Коми 40-летний мужчина из Сысольского района обязан был выплачивать алименты на содержание двоих детей от разных браков, однако он не перечислил ни одного рубля, в результате чего задолженность составила более 1,6 миллиона рублей.



За мужчиной, который регулярно менял место жительства, неоднократно устанавливался исполнительный розыск. В его адрес были предприняты различные меры принудительного воздействия, включая направление в Центр занятости для трудоустройства, ограничение специальных прав и даже административный арест на 10 суток, чтобы напомнить о необходимости выполнения родительских обязанностей.



В период, когда на мужчину было наложено административное наказание за неуплату алиментов, было также возбуждено уголовное дело по статье о уклонении от уплаты алиментов. После того как он вновь сменил место жительства, его поисками занялась полиция, которая обнаружила его в Ухте.



В итоге суд приговорил должника к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% его зарплаты в пользу государства. Суд также указал, что в случае уклонения от исправительных работ, наказание может быть заменено на принудительные работы или лишение свободы.

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