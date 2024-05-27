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Мужчина из Сысольского района осуждён за неуплату алиментов на сумму 1,6 млн рублей

Мужчина из Сысольского района осуждён за неуплату алиментов на сумму 1,6 млн рублейфото редакции

Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Коми.

В Республике Коми 40-летний мужчина из Сысольского района обязан был выплачивать алименты на содержание двоих детей от разных браков, однако он не перечислил ни одного рубля, в результате чего задолженность составила более 1,6 миллиона рублей.

За мужчиной, который регулярно менял место жительства, неоднократно устанавливался исполнительный розыск. В его адрес были предприняты различные меры принудительного воздействия, включая направление в Центр занятости для трудоустройства, ограничение специальных прав и даже административный арест на 10 суток, чтобы напомнить о необходимости выполнения родительских обязанностей.

В период, когда на мужчину было наложено административное наказание за неуплату алиментов, было также возбуждено уголовное дело по статье о уклонении от уплаты алиментов. После того как он вновь сменил место жительства, его поисками занялась полиция, которая обнаружила его в Ухте.

В итоге суд приговорил должника к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% его зарплаты в пользу государства. Суд также указал, что в случае уклонения от исправительных работ, наказание может быть заменено на принудительные работы или лишение свободы.
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