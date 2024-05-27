В Воркуте школьникам закупят 288 ноутбуков и 12 интерактивных панелей
- 16:30 27 мая
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- Белла Лебедева
В Воркуте начался процесс закупки современного образовательного оборудования для местных школ и гимназий.
На портале государственных закупок опубликована информация о тендере на приобретение ноутбуков и интерактивных панелей на общую сумму 23,12 миллиона рублей.
Документы для участия в электронном аукционе могут быть поданы заинтересованными организациями до 3 июня. Ожидается, что 4 июня состоится выбор подрядчика, который обязуется выполнить поставку в течение 60 календарных дней после заключения договора.
В рамках закупки планируется приобретение 288 ноутбуков и 12 интерактивных панелей, которые будут распределены между десятью образовательными учреждениями города. Это обновление поможет значительно повысить качество и доступность образовательного процесса в Воркуте, обеспечив учащихся современным и функциональным оборудованием.