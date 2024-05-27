В мае экомобиль «Лысва» доехал до 4-х муниципалитетов Коми
- 16:00 27 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Поездки осуществляются в выходные дни, чтобы максимально облегчить участие местного населения в экологической инициативе.
Экомобиль Регионального оператора Севера успешно завершил своё путешествие по десяти населённым пунктам, предоставляя жителям удобную возможность сдавать вторсырьё для переработки.
25 мая экомобиль остановился в посёлке Синдор Княжпогостского района, где основными участниками акции стали дети. В обмен на вторсырьё маленькие участники получали шоколад, что делало процесс сдачи не только полезным, но и приятным.
Активность населения в различных населённых пунктах варьируется: в одних местах преобладает сдача макулатуры, в других — активное накопление пластика на протяжении нескольких месяцев для последующей переработки. Особенно выделяются жители Усть-Цильмы, которые за несколько часов смогли собрать около 200 килограммов макулатуры и 2,5 кубометра пластика, демонстрируя высокую экологическую активность.
Экомобиль принимает различные виды вторсырья, включая ПЭТ-бутылки, ПНД-канистры, макулатуру, блистеры, зубные щетки, тюбики от кремов и зубной пасты, алюминиевые банки и пластиковые карты.