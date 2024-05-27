Все фермерские хозяйства Коми готовы к введению обязательной маркировки молочной продукции

Фото Минсельхоза Коми

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, все крестьянско-фермерские хозяйства республики полностью готовы к внедрению системы маркировки молочной продукции. Эта система станет обязательной начиная с 1 сентября 2024 года, что является частью более широких усилий по улучшению качества продукции и повышению доверия потребителей.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона, Надежда Усова, выразила уверенность в успешной реализации этого процесса. По её словам, сельскохозяйственные производители региона поддерживают инновации и готовы внедрять новые стандарты, которые будут способствовать улучшению качественных характеристик продукции.

Усова также отметила, что введение маркировки является важным шагом в развитии сельского хозяйства, которое будет способствовать повышению прозрачности и безопасности продукции, производимой в Коми. Эта инициатива является частью более обширной программы по повышению продовольственной безопасности региона, инициированной главой республики Владимиром Уйба.