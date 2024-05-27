Всегда берите отпуск так: как получить больше денег или подольше отдохнуть в 2024 году

Фото из архива "Про Города"

Когда лучше брать отпуск, можно рассчитать прямо сейчас. Если коротко, то от того, в каком месяце вы его возьмете, зависит самое главное - сумма отпускных и продолжительность оплачиваемого отдыха. - Это зависит от того, в каком месяце вы возьмёте отпуск. И начало января — хорошее время, чтобы его запланировать, - напоминает россиянам портал объясняем.рф.

Ниже вы узнаете, в каком месяце надо срочно взять отпуск, чтобы не прогадать.

Как получить больше денег

Согласно всем расчетам, лучшие месяцы для того, чтобы получить больше отпускных – это взять отпуск в июле, августе или октябре. В них по 22–23 рабочих дня, поэтому и денег вам заплатят больше.

Рассчитать сумму с учётом праздников можно на специальном калькуляторе, доступном всем и каждому в интернете. Просто введите в поисковик соответствующий запрос.

Дольше отдохнуть

Но, если для вас намного важнее урвать лишний денёк-другой отдыха, присмотритесь к тем месяцам года, в которых есть государственные праздники. Свой отпуск можно присоединить к ним, и таким образом продлить его за счет выходных дней.

В этом случае лучший выбор — январь и май с их длинными праздниками и июнь — единственный летний месяц с дополнительным выходным днем. В другие месяцы тоже есть за счёт чего увеличить отпуск: