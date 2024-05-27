В Ухте проверяют информацию по факту схода маневрового тепловоза и грузового вагона

В Сосногорске начата проверка транспортной прокуратурой по факту инцидента на железнодорожном транспорте, который произошел недалеко от станции Ухта.

Сход маневрового тепловоза и грузового вагона с металлом с рельсов на необщем пользовании вызвал внимание правоохранительных органов, которые получили сообщение о происшествии 20 мая. Об этом пишет Коминформ.