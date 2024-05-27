В Ухте проверяют информацию по факту схода маневрового тепловоза и грузового вагона
- 27 мая 13:45
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- Белла Лебедева
В Сосногорске начата проверка транспортной прокуратурой по факту инцидента на железнодорожном транспорте, который произошел недалеко от станции Ухта.
Сход маневрового тепловоза и грузового вагона с металлом с рельсов на необщем пользовании вызвал внимание правоохранительных органов, которые получили сообщение о происшествии 20 мая. Об этом пишет Коминформ.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а опрокидывание груза было предотвращено. Транспортное движение в районе уже восстановлено.
Сосногорская транспортная прокуратура теперь займется тщательным расследованием всех обстоятельств происшествия. Проверка будет включать оценку соблюдения законодательства о безопасности железнодорожного транспорта и действий ответственных лиц. В случае обнаружения нарушений прокуратура обещает принять соответствующие меры реагирования для предотвращения подобных инцидентов в будущем.