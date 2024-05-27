Убийца работницы службы доставки в Сыктывкаре был пьян
- 12:00 27 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре произошел шокирующий инцидент, который завершился смертью 31-летней женщины.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сыктывкару оперативно задержали подозреваемого, 35-летнего Нижникова Д.Н., неподалеку от места преступления. Согласно информации, предоставленной пресс-службой городского суда, Нижникову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 июля. Причиной ареста послужило обвинение в убийстве сотрудницы заведения.
Детали происшествия уточняются следственным отделом по Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми. По версии следствия, вечером 24 мая Нижников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ресторане по улице Тентюковской, нанес женщине не менее четырех ножевых ударов в жизненно важные части тела. Женщина скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.
По данным следствия, к конфликту могло привести неодобрение запаха японской еды, исходящего из квартиры Нижникова. Этот факт нашел отражение в видео, которое было распространено в социальных сетях Сыктывкара вечером 26 мая.