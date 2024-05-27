В Троицко-Печорске мужчина выпал из лодки и погиб
- 10:40 27 мая
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- Белла Лебедева
Трагический инцидент произошел в Троицко-Печорске, где в настоящее время проводится проверка по факту гибели мужчины 1976 года рождения.
События разворачивались вечером 24 мая, когда в полицию поступило сообщение от местной жительницы. Она заметила через бинокль пустую лодку, плывущую по реке Печоре.
На место происшествия незамедлительно выехал Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета по ГО и ЧС. В это время на реке находились рыбаки, которые обнаружили в воде спасательный жилет. Приблизившись к лодке, они обнаружили в воде тело мужчины, пишет Коминформ.
По предварительной информации, погибший мужчина отправился на лодке "Казанка" из поселка Шерляга в Троицко-Печорск, буксируя за собой бревно на дрова. В ходе этого он упал в воду, но успел зацепиться за бревно. Несмотря на его попытки удержаться, трагедия не заставила себя ждать. Примерно в 6 километрах вниз по течению от Троицко-Печорска местные жители обнаружили "Казанку" и бревно с телом погибшего, которые они отбуксировали к берегу.