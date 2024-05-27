В Троицко-Печорске мужчина выпал из лодки и погиб

Трагический инцидент произошел в Троицко-Печорске, где в настоящее время проводится проверка по факту гибели мужчины 1976 года рождения.

События разворачивались вечером 24 мая, когда в полицию поступило сообщение от местной жительницы. Она заметила через бинокль пустую лодку, плывущую по реке Печоре.