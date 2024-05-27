В Печоре DNS возместил стоимость дефектного ноутбука после судебного разбирательства

Житель Печоры столкнулся с проблемами после покупки дорогостоящего ноутбука в магазине ДНС в ТЦ «Урал» 24 декабря 2021 года за 265 тысяч рублей.

Во время гарантийного срока в устройстве были обнаружены дефекты, после чего ноутбук был передан в сервис для ремонта. Однако через два года и семь месяцев, 24 июля 2023 года, было установлено, что ноутбук не подлежит ремонту. Продавец вручил покупателю акт дефектовки и запросил реквизиты для возврата денег. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.