В Печоре DNS возместил стоимость дефектного ноутбука после судебного разбирательства
- 27 мая 09:00
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- Белла Лебедева
Житель Печоры столкнулся с проблемами после покупки дорогостоящего ноутбука в магазине ДНС в ТЦ «Урал» 24 декабря 2021 года за 265 тысяч рублей.
Во время гарантийного срока в устройстве были обнаружены дефекты, после чего ноутбук был передан в сервис для ремонта. Однако через два года и семь месяцев, 24 июля 2023 года, было установлено, что ноутбук не подлежит ремонту. Продавец вручил покупателю акт дефектовки и запросил реквизиты для возврата денег. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Покупатель отказался предоставить реквизиты и вместо этого направил претензию с требованием вернуть уплаченные за товар деньги, а также компенсировать разницу в цене товара на момент покупки и возврата, величину неустойки за просрочку устранения недостатков, а также моральный ущерб.
17 августа 2023 года ответчик вернул истцу 264 999 рублей и выплатил неустойку за один день просрочки в размере 2649,99 рублей. Судебная экспертиза показала, что модель ноутбука больше не выпускается, а стоимость аналогичной модели на дату экспертизы составляла 221 513 рублей, что меньше, чем цена ноутбука истца. В результате суд отклонил требование о взыскании разницы в стоимости.
Суд также установил, что срок ремонта был пропущен на один день, а возвращение денежных средств за неремонтопригодный товар 24 июля было невозможно из-за отсутствия предоставленных реквизитов от покупателя.