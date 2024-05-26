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В Коми дорожают нефтепродукты

В Коми дорожают нефтепродуктыФото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Коми за неделю подорожали все марки бензина. Данные за прошедшую неделю предоставил Комистат.

На неделе с 14 по 20 мая было зафиксировано увеличение стоимости дизельного топлива и всех марок бензина. При этом АИ-98 вернулся к ценам, которые были в начале мая 2024 года. Комистат поделился, какая стоимость на нефтепродукты сейчас в разных городах региона.

 Сыктывкар:

Марка АИ-92 - 44,51 рубля

Марка АИ-95 - 52,10 рубля

Марка АИ-98 и выше - 69,08 рублей

Дизельное топливо - 64,39 рубля

Ухта:

Марка АИ-92 - 45,50 рублей

Марка АИ-95 - 52,35 рубля

Марка АИ-98 и выше - 69,38 рублей

Дизельное топливо - 64,49 рубля

Воркута:

Марка АИ-92 - 51,55 рубля

Марка АИ-95 - 54,88 рубля

Дизельное топливо - 66,92 рублей

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