В Коми дорожают нефтепродукты
- 18:14 26 мая
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми за неделю подорожали все марки бензина. Данные за прошедшую неделю предоставил Комистат.
На неделе с 14 по 20 мая было зафиксировано увеличение стоимости дизельного топлива и всех марок бензина. При этом АИ-98 вернулся к ценам, которые были в начале мая 2024 года. Комистат поделился, какая стоимость на нефтепродукты сейчас в разных городах региона.
Сыктывкар:
Марка АИ-92 - 44,51 рубля
Марка АИ-95 - 52,10 рубля
Марка АИ-98 и выше - 69,08 рублей
Дизельное топливо - 64,39 рубля
Ухта:
Марка АИ-92 - 45,50 рублей
Марка АИ-95 - 52,35 рубля
Марка АИ-98 и выше - 69,38 рублей
Дизельное топливо - 64,49 рубля
Воркута:
Марка АИ-92 - 51,55 рубля
Марка АИ-95 - 54,88 рубля
Дизельное топливо - 66,92 рублей