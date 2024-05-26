В Коми дорожают нефтепродукты

В Коми за неделю подорожали все марки бензина. Данные за прошедшую неделю предоставил Комистат.

На неделе с 14 по 20 мая было зафиксировано увеличение стоимости дизельного топлива и всех марок бензина. При этом АИ-98 вернулся к ценам, которые были в начале мая 2024 года. Комистат поделился, какая стоимость на нефтепродукты сейчас в разных городах региона.