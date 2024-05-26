Синоптики рассказали о погоде в Коми на 27 мая

В Коми ненадолго пришло потепление. Хотя на крайнем северо-востоке продолжает бушевать метель. Об этом сообщает ЦГМС региона.

27 мая 2024 года в Коми пройдут дожди, выпадет снег и мокрый снег. На крайнем северо-востоке региона поднимется юго-западный ветер с переходом на северо-западный 9-14 м/c, а в дневное время скорость увеличится до 15-18 метров в секунду. Сильный ветер будет сопровождаться метелью. При этом на столбике термометра будет отметка в -2…+3 градуса. В южных районах Коми температура будет +9…+14°С, а ближе к западу +16...+21 градус.\