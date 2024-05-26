В одном из районов Коми прошёл юбилейный фестиваль вокалистов
- 18:00 26 мая
- 6+
- Анастасия Амелькина
В Сосногорске состоялся вокальный конкурс, который проходит уже на протяжении 25 лет. Об этом сообщает администрация города.
Конкурс «Утренняя звезда» и фестиваль «Маленькая страна» вновь собрали на сцене ГДК «Горизонт» талантливых вокалистов из Сосногорской школы №2. Этот праздник песни, ставший уже традицией для Сосногорска, отметил свое 25-летие. Организатором творческих программ является Людмила Григорьевна Гордиенко, учитель пения второй школы, заслуженный учитель Российской Федерации. За время существования проекта она воспитала более 5000 вокалистов.
В рамках юбилейного мероприятия на сцену вышли две бывшие ученицы Людмилы Григорьевны - Ирина Платонова из Нижнего Новгорода и Оксана Иващук из Владимира. Они стали истинными профессионалами вокального искусства и совместно с яркими участниками конкурса и фестиваля сделали праздник ярким и незабываемым.