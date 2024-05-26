В Ухте прошёл спортивный праздник «Пограничный мишка»

В Ухте прошёл праздник, приуроченный к Дню пограничника. Об этом сообщает в своих социальных сетях руководитель администрации города Магомед Османов.

Вчера состоялось спортивная мероприятие "Пограничный мишка", приуроченное к празднованию Дня пограничника. Участниками этого события стали воспитанники адаптивной группы физической культуры с включением элементов бокса. Они прошли нормативы и продемонстрировали свои достижения за прошедший год.

Занятия в клубе смешанных единоборств под названием "Нордлэнд" начались в сентябре 2023 года. Детей обучают тренеры, прошедшие обучение в НГУ имени П.Ф. Лесгафта по программе "Современные технологии подготовки в адаптивном спорте".